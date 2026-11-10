Народного артиста РСФСР Юрия Каюрова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве рядом с его супругой Валентиной, которой он остался верен до конца жизни. Проводить актёра в последний путь 10 ноября пришли десятки людей, среди них были родственники, друзья и коллеги по сцене.

Траурная церемония состоялась в зале прощания на территории кладбища. Гроб с телом артиста окружали цветы, рядом установили его портрет, а на большом экране показывали фрагменты фильмов с участием Каюрова.

Среди собравшихся были актёры Светлана Аманова и Василий Бочкарёв, а также сын покойного Леонид Каюров. Венки в память об артисте передали Министерство культуры России, представители московских властей, коллектив театра Et Cetera и близкие народного артиста.

Телеграммы с соболезнованиями направили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. К ним присоединился основатель и художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин.

Последним местом упокоения артиста стала могила рядом с его женой, врачом-стоматологом Валентиной Каюровой, после смерти которой он больше не женился.

Юрий Каюров скончался 6 ноября в возрасте 99 лет. Причиной смерти, по словам родственников, стали естественные возрастные изменения. Незадолго до кончины Юрий Каюров попросил родных забрать его из больницы, поскольку не хотел умирать в госпитале. Сын актёра рассказал, что за последний месяц здоровье отца резко ухудшилось, а последние три недели он провёл под наблюдением врачей. Семья исполнила его желание 5 ноября, и уже на следующий день артиста не стало. За свою долгую карьеру Каюров прошёл путь от заводского токаря до одного из ведущих артистов Малого театра, где служил с 1967 года. Наибольшую известность ему принесли роли Владимира Ленина, образ которого он воплотил 18 раз в кино и театре.