Летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе пройдут под девизом «Звёзды сходятся» (Stars Align). Лозунг посвящён объединяющей силе спорта и моменту, когда годы подготовки спортсменов встречаются с возможностью проявить себя на мировой арене, сообщили организаторы соревнований.

Девиз станет общим для Олимпийских и Паралимпийских игр. Он обращён не только к атлетам, но и к тренерам, волонтёрам, организаторам, партнёрам и болельщикам, которые внесут вклад в проведение соревнований.

Для презентации лозунга подготовили специальный видеоролик с музыкой группы Red Hot Chili Peppers. В нём объединили яркие моменты олимпийских соревнований, кадры Лос-Анджелеса, знаменитую надпись «Голливуд» и обсерваторию Гриффита.

Летняя Олимпиада состоится с 14 по 30 июля 2028 года. Лос-Анджелес примет Игры в третий раз — ранее соревнования проводились в городе в 1932 и 1984 годах. Организаторы также планируют использовать существующие спортивные объекты, отказавшись от строительства новых постоянных арен.