Звёзды, яхта и торт: Прапорщик Шматко из сериала «Солдаты» закатил юбилей на 2 млн рублей

Актёр Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», потратил более 2 миллионов рублей на празднование своего 65-летия. Об этом сообщает SHOT.

Алексей Маклаков отметил свой 65-летний юбилей на яхте в Москве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreyaleksin

Алексей Маклаков отметил свой 65-летний юбилей на яхте в Москве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreyaleksin

Для торжества именинник арендовал яхту Radisson Royal за 750 тысяч рублей — судно было в распоряжении гостей пять часов. Банкет на 50 персон обошёлся ещё примерно в 500 тысяч рублей. Отдельно оплачивались алкоголь, огромный тематический торт, оформление, дополнительная аппаратура и выступления артистов — на всё это ушло порядка 1 миллиона рублей.

На день рождения Маклаков позвал звездных друзей: Алексея Глызина, Эдгарда Запашного, Алексея Немова, Фёдора Емельяненко, Александра Балуева, Дмитрия Харатьяна. Перед гостями также выступили группа «Рождество» и Андрей Алексин.

Алексей Маклаков родился 6 сентября 1961 года. Всесоюзную известность ему принесла роль прапорщика Шматко, которую он исполнял в сериале «Солдаты» с 2004 по 2013 год. Всего в фильмографии актёра более 100 работ.

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