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Регион
Опубликовано 9 октября, 22:36

Звинчук поблагодарил Захарову и дипломатов РФ после освобождения в Черногории

Обложка © «Рыбарь»

Обложка © «Рыбарь»

Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда поблагодарили официального представителя МИД России Марию Захарову и российских дипломатов за помощь после задержания в Черногории.

«С нашей стороны от всей команды выражаем благодарность Марии Владимировне Захаровой, дипломатам Второго европейского департамента, послам России в Черногории и Сербии за помощь в разрешении ситуации», — говорится в сообщении проекта.

Звинчука и нескольких его коллег задержали в Черногории 9 октября. В «Рыбаре» подчёркивали, что команда находилась в стране легально и действовала в соответствии с местным законодательством.

По данным местных СМИ, черногорские спецслужбы заранее получили информацию о прибытии представителей проекта и несколько дней следили за их перемещениями. Позднее Агентство национальной безопасности Черногории и полиция республики объявили Звинчука и ещё четырёх человек угрозой национальной безопасности и приняли решение об их выдворении.

Звинчук цитатой из «Брата-2» высказался о депортации из Черногории
Звинчук цитатой из «Брата-2» высказался о депортации из Черногории

Позднее основатель «Рыбаря» сообщил, что его и коллег отпустили. По его словам, команда уже направляется домой.

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Никита Никонов
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