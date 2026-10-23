Зять Трампа Кушнер отверг обвинения в тайных финансовых операциях

Зять президента США Джаред Кушнер опроверг сообщения американского журнала о своей предполагаемой причастности к тайным финансовым операциям на миллионы долларов. Он заявил, что автор расследования не представил доказательств, и отверг все обвинения. Об этом Кушнер написал на своей странице в социальной сети X.

«Утверждения этого автора совершенно сумасшедшие и категорически ложные. Этого никогда не происходило», — подчеркнул Кушнер.

По словам зятя американского лидера, его представители ещё до публикации материала заявили журналистам, что изложенные сведения не соответствуют действительности. При этом автор не предоставил никаких документов, которые могли бы подтвердить предполагаемые финансовые операции.

Кушнер уточнил, что в публикации отсутствуют банковские выписки, сведения о денежных переводах, номера счетов и даты предполагаемых транзакций. Он считает, что без таких данных утверждения автора нельзя проверить.

Муж Иванки Трамп также напомнил, что в указанный журналистами период его деятельность находилась под пристальным вниманием американской прессы и государственных органов. Он проходил проверки в рамках разбирательств Конгресса США и расследования специального прокурора.

По утверждению Кушнера, он добровольно сотрудничал со следствием и предоставлял необходимую информацию. При этом ни одна из проверок не выявила обстоятельств, о которых говорится в новом материале.

Зять президента назвал публикацию сфабрикованным расследованием и обвинил её автора в распространении вымышленных сведений. Кушнер настаивает, что описанные финансовые операции никогда не происходили.