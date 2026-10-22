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Регион
Опубликовано 22 октября, 15:44

Зыгарю* грозит новое уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах

Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zygaro

Журналист Михаил Зыгарь*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zygaro

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста Михаила Зыгаря*, ранее заочно осуждённого на восемь с половиной лет колонии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом стали предполагаемые нарушения требований законодательства об иностранных агентах.

Зыгаря* уже привлекали к административной ответственности за несоблюдение установленного порядка деятельности иноагента. Однако, как утверждается, нарушения продолжились, что послужило основанием для постановки вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, надзорное ведомство сообщило о продолжающемся участии журналиста в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. При этом в исходном сообщении не уточняется, о какой именно структуре идёт речь.

Зыгарь* находится в реестре иностранных агентов Минюста с октября 2022 года. Ранее журналист пытался оспорить этот статус в суде, однако добиться исключения из реестра ему не удалось.

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Хайп иноагентов закончился: Улицкая*, Сорокин*, Зыгарь* и Акунин** больше не зарабатывают миллионы на Западе

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование историка Андрея Зубова*, также включённого в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, он продолжал распространять материалы без обязательной маркировки, несмотря на ранее назначенное административное наказание. Материалы проверки направили следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей о решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

* Внесены Минюстом России в перечень иноагентов.

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Александра Мышляева
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