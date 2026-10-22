Зыгарю* грозит новое уголовное дело из-за нарушения закона об иноагентах

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналиста Михаила Зыгаря*, ранее заочно осуждённого на восемь с половиной лет колонии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом стали предполагаемые нарушения требований законодательства об иностранных агентах.

Зыгаря* уже привлекали к административной ответственности за несоблюдение установленного порядка деятельности иноагента. Однако, как утверждается, нарушения продолжились, что послужило основанием для постановки вопроса об уголовном преследовании.

Кроме того, надзорное ведомство сообщило о продолжающемся участии журналиста в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. При этом в исходном сообщении не уточняется, о какой именно структуре идёт речь.

Зыгарь* находится в реестре иностранных агентов Минюста с октября 2022 года. Ранее журналист пытался оспорить этот статус в суде, однако добиться исключения из реестра ему не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование историка Андрея Зубова*, также включённого в реестр иностранных агентов. По версии ведомства, он продолжал распространять материалы без обязательной маркировки, несмотря на ранее назначенное административное наказание. Материалы проверки направили следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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