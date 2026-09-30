Зюганов пообещал взять шефство над молодыми депутатами Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал, что опытные депутаты его фракции обязательно станут надёжными наставниками для молодых и начинающих парламентариев. Политик отметил, что в Госдуму попало много новичков, в том числе ветеранов СВО, что несомненно радует, ведь это поможет внести свежий взгляд в законотворческую работу. С лидером партии пообщался журналист Life.ru.

Зюганов о новых депутатах ГД. Видео © Life.ru

«Законодательный процесс сложный, муторный и во многом неприятный. Поэтому каждому надо будет помочь, поддержать. Своих мы не просто поддерживаем — мы над ними шефствуем. Эта забота должна быть повседневной и очень качественной, ведь рядом может вырасти толковый и качественный депутат», — отметил Зюганов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов был избран руководителем фракции партии в Государственной думе нового созыва. Решение приняли единогласно. На заседании фракции также определили других представителей руководства. Первым заместителем руководителя фракции КПРФ избрали депутата Николая Коломейцева. Партия также выдвинула кандидатуру Ивана Мельникова на пост первого заместителя председателя Госдумы.