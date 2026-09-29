Зюганов вновь возглавил фракцию КПРФ в Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов избран руководителем фракции партии в Государственной думе нового созыва. Решение приняли единогласно, сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

На заседании фракции также определили других представителей руководства. Первым заместителем руководителя фракции КПРФ избрали депутата Николая Коломейцева.

Кроме того, партия выдвинула кандидатуру Ивана Мельникова на пост первого заместителя председателя Госдумы. Все решения были приняты единогласно, отметил Афонин.

Ранее партии начали формировать руководство фракций в Госдуме девятого созыва и определять кандидатов на ключевые парламентские должности. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий единогласно избран руководителем фракции своей партии.