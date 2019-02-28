Названы автомобили, которые меньше всего теряют в цене

В лидерах по остаточной стоимости не оказалось ни одного европейского автомобиля.

Аналитическое агентство "Автостат" выяснило, что наиболее выгодным для приобретения автомобилем в данный момент является корейский седан Huyndai Elantra. Согласно результатам анализа, этот автомобиль после трёх лет с момента покупки сохраняет свою первоначальную стоимость на уровне 82,48 процента. Второе место по остаточной стоимости с незначительным отставанием занимает Mazda 3. Индекс остаточной стоимости одной из самых популярных машин японской компании составил 82,33 процента.

Замыкает тройку лидеров KIA Cerato с показателем 80,72 процента. Ранее Лайф сообщал, что эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили, а также составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в Российской Федерации.