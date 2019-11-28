Полиция Дубая может первой купить Tesla Cybertruck

Официального подтверждения этой информации со стороны правительства эмирата пока нет.

Полиция Дубая разместила в своём twitter-аккаунте изображение электромобиля Tesla Cybertruck, раскрашенного в специальную цветовую схему дорожной инспекции эмирата. В комментариях тут же началось обсуждение цены за каждый автомобиль и количества электрических грузовиков, которые могут понадобиться дубайским копам.

Сами полицейские хранят многозначительное молчание и не отвечают на запросы относительно вероятной и самой странной покупки для местного аналога российской ГИБДД. Сейчас автопарк дубайских полицейских состоит из гиперкаров Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, двух BMW i8s и трёх гибридных Porsche Panamera.

Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск объяснился за разбитое "бронированное" стекло Cybertruck во время презентации, а компания Tesla оснастит автомобили лазерами, которые заменят привычные щётки для очистки стёкол.