Полиция Дубая может первой купить Tesla Cybertruck

Полиция Дубая разместила в своём twitter-аккаунте изображение электромобиля Tesla Cybertruck, раскрашенного в специальную цветовую схему дорожной инспекции эмирата. В комментариях тут же началось обсуждение цены за каждый автомобиль и количества электрических грузовиков, которые могут понадобиться дубайским копам.
شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) 26 ноября 2019 г.
Сами полицейские хранят многозначительное молчание и не отвечают на запросы относительно вероятной и самой странной покупки для местного аналога российской ГИБДД. Сейчас автопарк дубайских полицейских состоит из гиперкаров Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, двух BMW i8s и трёх гибридных Porsche Panamera.
Ранее Лайф сообщал, что Илон Маск объяснился за разбитое "бронированное" стекло Cybertruck во время презентации, а компания Tesla оснастит автомобили лазерами, которые заменят привычные щётки для очистки стёкол.