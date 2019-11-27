Tesla заменит дворники лазерами

Они будут включаться автоматически — разработчики хотят оснастить электрокары сенсорами, которые смогут распознавать, когда стекло становится мутным.

В США запатентовали изобретение, которое заменит традиционные автомобильные дворники, пишет Electrek. По данным издания, новинка представляет собой лазерное устройство, которое будет очищать не только лобовое стекло, но и боковые, а также зеркала заднего вида. Такую очистительную систему планирует использовать в своих электромобилях компания Tesla.

Сообщается, что лазерные лучи будут испускаться автоматически благодаря сенсорным датчикам, которые определяют, что поверхность загрязнена. При этом для очистки не потребуются никакие жидкости. В то же время отмечается, что лазеры при необходимости можно интегрировать в традиционные очистительные системы. Стоит отметить, что в описании устройства ничего не говорится о том, как оно будет действовать во время сильного ливня. Не упоминается также, насколько велик риск повредить зрение этими лучами.

В любом случае Tesla намерена применить лазерную установку не только в электрокарах, но и для очистки солнечных панелей, поскольку от состояния их поверхностей во многом зависит эффективная выработка электричества.

Ранее Лайф писал о презентации нового грузовика Tesla Cybertruck, корпус которого выполнен из сверхпрочной стали. Напомним, во время показательных испытаний бронированное стекло пикапа разбилось.