Кафельникова устроила откровенную фотосессию в белье после слухов о новом романе

После предположений о том, что Алеся наконец завела новые отношения, модель решила побаловать фанатов откровенными фото.

Девушка выложила несколько чёрно-белых снимков, на которых позировала в белье, накинув поверх лишь лёгкую белую рубашку. В качестве локации она указала Испанию, куда не так давно приглашала бывшего возлюбленного Фараона, посетовав на то, что он отказался.

Модель показала, что она по-прежнему в отличной форме, продемонстрировав плоский живот и тонкую талию. Фанаты в свою очередь не поскупились на комплименты. Они даже сравнили Алесю с итальянской актрисой Орнеллой Мути и бразильской супермоделью Адрианой Лимой. А также отметили её "фирменный" суровый взгляд. Но некоторые полюбопытствовали, кто делал снимки, в надежде, что это всё же был Фараон.

Фара фоткал? German_official

Ох уж этот взгляд убийцы) Aaakinchits

Однако, несмотря на недавнее признание Алеси в том, что она всё еще любит Фараона, недавно её заметили с другим парнем. Им оказался популярный американский блогер-красавец Джей Альварес, который выразил восхищение русской моделью в соцсетях, пишет Starhit. Однако сама девушка не спешит вносить ясность в ситуацию.

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