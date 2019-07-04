Водонаева отметила 37-летие, устроив откровенную фотосессию у "машины мечты"

Телеведущая и экс-участница скандального шоу "Дом-2" отпраздновала день рождения в солнечной Калифорнии, США.

В честь дня рождения блогерша выложила откровенную фотосессию. На снимках Водонаева позировала у эффектного красного авто в лёгком коротком платье. Она отметила, что это машина из её детских мечтаний. При этом у светской львицы открытыми оказались не только плечи, но и бюст, который она решила не обременять нижним бельём.

У меня сегодня день рождения. Благодарю всех за поздравления. Ещё не успела разобрать все сообщения и директ. 2.07.2019. Я так вас всех люблю. Спасибо. <...> Красная тачка из моей детской мечты — моя на ближайший месяц Алёна Водонаева

День рождения у телеведущей 2 июля, но из-за разницы в часовых поясах она выложила фото позже. Водонаева, судя по соцсетям, отправилась в Калифорнию, где посетила Лос-Анджелес и Санта-Монику.

Подписчики активно стали поздравлять ведущую с личным праздником, отмечая, что она отлично выглядит, несмотря на плюс ещё один год. Но и провокационное платье представительницы шоу-бизнеса фанаты не обошли стороной, задавшись вопросом, на чём оно держится.

Поздравляю, Алёна, я вас знаю уже как 15 лет из "Дома-2" и всегда вами восхищаюсь. ❤️ Всего вам хорошего bedoshvili5

Я не понимаю, на чём держатся подобные платья? osinakatya

Алёна Водонаева обратила на себя внимание, когда пришла на реалити-шоу "Дом-2" в 2004 году — девушка запомнилась своим экстравагантным поведением. А после "телестройки" стала пробовать себя в качестве телеведущей и блогерши, сейчас она ведёт популярный инстаграм. Личная жизнь у Алёны тоже бурная. Недавно она развелась со вторым мужем — музыкантом Алексеем Косинусом. Но ещё до официального разрыва закрутила роман с молодым стюардом.

Водонаева сняла всю лишнюю одежду и устроила откровенную съёмку прямо на улице