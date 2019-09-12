Водонаева разделась на улице ради фото, спрятавшись лишь за белой простынёй

Ведущая не перестаёт радовать поклонников откровенными снимками в "Инстаграме". На этот раз она отважилась показаться перед фанатами с голым бюстом. Водонаева позировала на фоне природы, завернувшись в белую простыню, которая тем не менее открывала самые пикантные участки.
И фотосессия приятно удивила подписчиков. Они единогласно отметили, что съёмка вышла очень нежной, женственной и естественной, несмотря на татуировку и заострённые алые ногти. Тем не менее поклонники обратили внимание на то, что ведущая всё равно выглядит очень эротично.
Ходячая эротика... особенно пятая фотка
pe_roya
Обалденно! Минималистично, просто, но нереально эротично
ana_lady_cat
Вот это да...👍Неожиданно такую натурально нежную красоту увидеть от Алёны
dnevnik_ves
Однако умение быть нежной на фото не мешает ведущей быть довольно решительной и практичной в жизни. Экс-участница "Дома-2" честно отмечала материальные проблемы в качестве причин развода. Водонаева рассказала, что с первым мужем рассталась из-за подарков, после второго развода не против побыть "содержанкой".
Водонаева показала откровенное фото, сравнив себя с самой горячей мамой в кино