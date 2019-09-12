Водонаева разделась на улице ради фото, спрятавшись лишь за белой простынёй

Экс-участница "Дома-2", похоже, решила отказаться от привычного образа роковой обольстительницы и устроила нежную фотосессию.

Ведущая не перестаёт радовать поклонников откровенными снимками в "Инстаграме". На этот раз она отважилась показаться перед фанатами с голым бюстом. Водонаева позировала на фоне природы, завернувшись в белую простыню, которая тем не менее открывала самые пикантные участки.

И фотосессия приятно удивила подписчиков. Они единогласно отметили, что съёмка вышла очень нежной, женственной и естественной, несмотря на татуировку и заострённые алые ногти. Тем не менее поклонники обратили внимание на то, что ведущая всё равно выглядит очень эротично.

Ходячая эротика... особенно пятая фотка pe_roya

Обалденно! Минималистично, просто, но нереально эротично ana_lady_cat

Вот это да...👍Неожиданно такую натурально нежную красоту увидеть от Алёны dnevnik_ves

Однако умение быть нежной на фото не мешает ведущей быть довольно решительной и практичной в жизни. Экс-участница "Дома-2" честно отмечала материальные проблемы в качестве причин развода. Водонаева рассказала, что с первым мужем рассталась из-за подарков, после второго развода не против побыть "содержанкой".

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