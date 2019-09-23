Врачи признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной

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Фото © Telegram/Mash

Ранее СМИ сообщали, что Анастасии поставили страшный диагноз: глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Теперь, после наблюдений, медики сделали выводы насчёт болезни.

По словам докторов, которые следили за состоянием актрисы, опухоль Анастасии неоперабельна, пишет телеграм-канал Mash. Врачи пришли к решению о том, что теперь будут поддерживать состояние Заворотнюк только медикаментами.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Сейчас Анастасия находится в одной из московских частных клиник в стабильно тяжёлом состоянии, проходя лечение в терапевтическом отделении. Рядом с ней находится её директор и постоянно навещают мама и дочь. Пётр Чернышёв тоже не отходил от кровати супруги, но был вынужден на время снова вернуться к рабочим обязанностям.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anastasiiazavorotniuk_fan/" target="_blank"><strong>anastasiiazavorotniuk_fan</strong></a></p>

Напомним, что 13 сентября актриса попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. В СМИ сообщили, что ей поставили диагноз — глиобластома, а позже медики подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи прекратили интенсивное лечение и не решались на операцию, однако затем появилась информация об улучшении состояния Заворотнюк.

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