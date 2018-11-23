Турция может закупить американские комплексы ПВО Patriot

При этом от заключённого с Россией контракта правительство страны отказываться не планирует.

Турецкое информационное агентство Yeni Safak сообщает, что наряду с покупкой российских систем ПВО Турция рассматривает возможность приобретения американских ЗРК Patriot. Официальные лица правительства страны отмечают, что такая возможность будет рассмотрена при наличии "хорошего предложения".

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с американским коллегой Майком Помпео заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 — решённое дело. Также сообщалось, что Пентагон отговаривает Турцию от покупки ЗРС С-400 в России, предлагая на замену комплексы противоракетной обороны THAAD и Patriot PAC-2. Особенность такого предложения заключается в стоимости американских систем защиты — батарея Patriot PAC-2 стоит $1 млрд, в то время как полный комплект THAAD стоит в шесть раз дороже С-400 — уже $3 млрд.