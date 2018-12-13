Эксперты рассказали о превосходстве истребителя Су-57 над F-35

В воздушном бою будущего победит тот, кто первым обнаружит противника и первым применит оружие.

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Су-57 — это атакующий самолёт, в то время как американский F-35 — это "крадущийся хищник". Как сообщает телеканал "Звезда", при гипотетической встрече двух истребителей в одной зоне боевых действий победу одержит российский самолёт.

Эксперт отмечает, что Су-57 — это маневрирующий самолёт по завоеванию превосходства в воздухе и решения специфических задач с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Характеристики российского истребителя позволяют раньше обнаруживать F-35 и раньше применять оружие.

Ранее Лайф писал, что для Су-57 расширяется линейка средств поражения: перспективная машина будет вооружена гиперзвуковыми дальнобойными ракетами, а сами истребители научат садиться на авианосец.