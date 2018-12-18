Американцев впечатлили российские арктические беспилотники

Военные эксперты отмечают, что так российские военные укрепляют своё присутствие в Заполярье.

Беспилотники серии ZALA Arctic, производство которых ведётся в интересах Минобороны России, подтвердили серьёзность намерений России в Арктике, пишет Defense One. Американские эксперты отмечают, что новые беспилотники ZALA 421 позволят просигналить российским военным о приближении кораблей вероятного противника на значительном расстоянии.

Эксперты отмечают, что в БПЛА может быть встроена система опознавания, с помощью которой российские военные смогут оперативно получать информацию о типе корабля и составе вооружения на дальности в 100–120 километров. Ранее отмечалось, что у комплекса разведки и наблюдения на базе беспилотника этого типа есть и собственная система альтернативной навигации GIRSAM, что позволит работать технике даже в условиях постановки помех.

Специалисты по безопасности отмечают, что всё это можно рассматривать как ещё одно доказательство важности Арктики как стратегического региона, необходимого для развития России. Ранее Лайф сообщал, что США отказались от учений в Арктике из-за нехватки ледоколов и страха, что с просьбой об оказании помощи в случае чрезвычайной ситуации придётся обращаться к российским военным. Подробнее прочитать о том, кто и как пытается осваивать Арктику, можно в нашем материале "Ледяной пирог. США хотят разделить Арктику по-новому".