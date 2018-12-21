Турция обещала США, что использование С-400 не нанесёт вреда истребителям F-35

Как пояснили в турецком дипведомстве, российские комплексы будут эксплуатироваться независимо от западных систем ПВО.

Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" не скажется и не представляет никакой угрозы американским истребителям пятого поколения F-35, которые страна намерена приобрести у США. Такое обещание дают турецкие дипломаты, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Министерстве иностранных дел Турции.

— В ходе наших переговоров с США мы сообщили им, что системы С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об F-35. В связи с этим мы будем предпринимать все необходимые меры, — сообщил источник, комментируя информацию, что якобы Анкара хотела передать информацию о технологиях С-400 американским военным.

Как писал Лайф, ранее западные СМИ сообщили, что Турция предлагала американским военным изучить российские С-400. В Кремле считают, что нет оснований не доверять Анкаре и что российские технологии, представляющие тайну, не попадут в третьи руки. Военные эксперты склоняются к мнению, что информация о предложении Турции является лишь вбросом, целью которого было сорвать заключение контракта между Россией и Турцией.