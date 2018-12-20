СМИ: Турция предлагала США изучить российские С-400

Таким образом Анкара планировала урегулировать конфликт с Вашингтоном, возникший на почве закупки российских комплексов.

Турция предлагала американским техническим экспертам изучить российские комплексы С-400 после того, как закупила их у РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Сообщается, что таким образом Турция рассчитывала сгладить конфликт с США, возникший из-за закупки российских комплексов. По данным агентства, Анкара является партнёром Вашингтона по производству истребителей F-35 — в рамках этого сотрудничества десять турецких компаний должны были производить запчасти к ним.

Власти США опасаются, что, если у Турции будут и F-35, и С-400, российские компьютеры могут получить сведения об американских истребителях. Чтобы этого не произошло, Вашингтон предложил Анкаре свои ракетные комплексы Patriot с оборудованием на 3,5 миллиарда долларов. Однако, чтобы эта сделка состоялась, необходимо одобрение Конгресса США.

Как писал ранее Лайф, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с американским коллегой Майком Помпео заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 — решённое дело, при этом в Анкаре не исключают и возможность покупки комплексов Patriot.