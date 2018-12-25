ВМФ России начал испытания ядерного беспилотника "Посейдон"

Первые испытания комплекса стратегического назначения проходят в рамках опытно-конструкторских работ.

Подводные испытания беспилотного аппарата "Посейдон", способного нести ядерные боезаряды высокой мощности, начались в рамках опытно-конструкторских работ по этому направлению, сообщает ТАСС. При этом испытания изделия проходят в закрытой морской акватории, что позволяет максимально быстро и достоверно получать сведения о работе бортовых систем.

Ранее Лайф сообщал, что опасность нового российского оружия уже оценили на Западе. Экс-глава объединённого командования Вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что новейшие образцы российского вооружения "ужасающие" и могут нанести тяжёлый ущерб западным странам. Кроме того, американский журнал Covert Shores опубликовал изображение с возможной схемой размещения аппаратов специального назначения "Посейдон" на подводной лодке К-329 "Белгород". Известно, что мощность ядерной боевой части глубоководного аппарата "Посейдон" составит 2 мегатонны.