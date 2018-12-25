В США началась разработка аналога гиперзвукового комплекса "Авангард"

Официально факт существования программы по разработке подтвердят 22 января 2019 года.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США приступило к формированию требований для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ над перспективным гиперзвуковым оружием. Первый этап программы MACH (Materials Architectures and Characterization for Hypersonics ) будет развёрнут вокруг главной проблемы гиперзвукового оружия — охлаждения сверхперегретых краёв маневрирующих боевых блоков.

При этом американские учёные отмечают, что готового решения для гиперзвукового оружия в данный момент нет — как в виде концепции, так и в виде ключевых решений. Единственным реализованным этапом создания американского гиперзвукового оружия остаётся тестирование гиперзвукового аналога крылатой ракеты Tomahawk, которое проходило практически в лабораторных условиях с множеством ограничений. Конкретный срок создания первых прототипов боевого гиперзвукового оружия стратегического назначения специалисты DARPA озвучат 22 января 2019 года.

Ранее Лайф сообщал, что перспективные образцы вооружений, такие как глубоководный комплекс с ядерным зарядом "Посейдон" и гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", назвали самым смертельным оружием. Кроме того, стало известно, что принятие на вооружение гиперзвукового оружия в России запланировано на 2019 год.