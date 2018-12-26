Сами боевики не скрывают, что оттачивали свои навыки в лагерях подготовки на Ближнем Востоке.

Британская газета Times сообщила, что на стороне украинской армии воюют боевики, прошедшие подготовку в лагерях ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Издание отмечает, что сами боевики не скрывают, что поехали на Ближний Восток добровольно и прошли "профильную подготовку". Отмечается, что "террористическое крыло" украинской армии размещено неподалёку от Мариуполя, где ВСУ ожидали "русского вторжения" после провокации катеров Военно-морских сил Украины в Керченском проливе.

Ранее Лайф сообщал, что разведка ДНР вскрыла подготовку ВСУ к большому наступлению на Донбассе. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ планируют новое масштабное наступление на границы республики, в ходе которого может быть осуществлён прорыв к государственной границе Российской Федерации. Кроме того, в ЛНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс два железнодорожных состава танков и эшелон ВСУ с токсичными веществами.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом.