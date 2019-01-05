"Глок" плачет. Новый российский пистолет удивит убойной силой

Испытания перспективного вооружения уже завершены, результаты находятся на рассмотрении государственной комиссии.

Пистолет Макарова, без сомнения, — легендарное оружие, которое более полувека надёжно служило и продолжает служить для вооружённых сил и правоохранительных органов. Однако современные вызовы требуют от вооружения новых возможностей. Поэтому поиск замены штатного оружия военных и силовиков начался ещё в 90-х годах. Но ни один из разработанных за это время пистолетов так и не смог стать "сменщиком" ПМ. Впрочем, теперь свои притязания на этот статус заявляет новейший российский пистолет "Удав", разработанный специально для Российской армии.

Впервые пистолет, разрабатываемый Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш), был представлен в 2016 году. Перспективное оружие представляет собой пистолетный комплекс (оружие плюс патрон. — Прим. ред.). Калибр — 9х21 мм. В то время как пистолет Макарова использует патрон калибра 9х18 мм.

Конструкторы "Удава" при разработке оружия пользовались опытом создания и применения самозарядного пистолета Сердюкова (другие названия: СПС, СР-1, "Гюрза"). Собственно, Пётр Сердюков является также одним из разработчиков нового перспективного пистолета. СР-1 изначально заявлялся как оружие для спецподразделений. Главными его достоинствами стали увеличенная прицельная дальность стрельбы — до 100 метров и патроны повышенной эффективности 9х21 мм, что обеспечило не только возможность поражения противника в бронежилете, но и поражение небронированного автотранспорта. Вероятно, соответствующих характеристик стоит ожидать и от "Удава".

Как сообщают представители ЦНИИточмаша, с августа по декабрь 2018 года пистолет прошёл все необходимые государственные испытания на испытательной базе института и полигонах Минобороны РФ в Западном и Центральном военных округах. Перспективное оружие подвергали воздействию климатических и механических факторов для проверки. Прежде всего это делалось для проверки устойчивости и прочности конструкции и деталей оружия.

— Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию, — сообщили в пресс-службе ЦНИИточмаша.

Теперь слово за государственной комиссией, которая приступила к изучению результатов испытаний. Как сообщал ТАСС со ссылкой на представителя Минобороны РФ, занимающегося данным вопросом, "Удав" рекомендован к принятию на вооружение, а военные поставили новому оружию высокую оценку.

Подробнее о вариантах возможной замены пистолетов Макарова в Российской армии и правоохранительных органах читайте в материале Лайфа.