ВМФ России поставит на боевое дежурство 32 ядерных беспилотника "Посейдон"

В составе Военно-морского флота России боевое дежурство будут нести до 32 глубоководных беспилотных аппаратов "Посейдон" с ядерной боевой частью, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в составе каждого из флотов будет находиться по две атомных подводных лодки специального назначения, переоборудованных в носители глубоководных аппаратов.
Ранее Лайф сообщал, что ВМФ России совместно с разработчиком системы приступили к испытаниям глубоководного аппарата. Кроме того, американский военный журнал Covert Shores опубликовал изображение и вероятную схему размещения аппаратов "Посейдон" на борту подводной лодки К-329 "Белгород". Ранее отмечалось, что мощность ядерной боевой части глубоководных аппаратов "Посейдон" составит 2 мегатонны, а максимальная скорость хода аппарата составит более 200 километров в час.
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