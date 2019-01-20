Холодная война. Как США пытаются ослабить влияние России в Арктике

По словам министра ВМС США, усиление военной мощи в северных широтах должно стать ответом "некоторым странам на их чрезмерные притязания".

Американский Белый дом обеспокоен растущим влиянием России в Арктике и намерен его ослабить. В частности, как сообщают западные СМИ, Вашингтон собирается направить в северные широты военный корабль, назвав это "операцией по обеспечению свободы судоходства". А на Аляске недалеко от российских границ восстановит работу одна из американских военных баз. Лайф разобрался, как США намерены бороться с российским влиянием в Арктике и какие сложности их ждут.

И хочется, и колется

Глобальное потепление и таяние льдов в северной полярной зоне даёт новые возможности для действий Военно-морского флота США, а именно: на лето запланирован поход американского военного корабля в арктические воды. Об этом сообщает издание Wall Street Journal. Газета ссылается на слова министра ВМС США Ричарда Спенсера о том, что миссия станет первой операцией американских ВМС в Арктике и призвана дать ответ на "чрезмерные притязания некоторых стран". Прежде всего, конечно, имеется в виду Россия. Впрочем, высокопоставленный военный чиновник уточнил, что пока никакого конкретного плана нет, он лишь разрабатывается, да и судно для совершения такой операции ещё не определено.

Но даже такие пока что туманные заявления представителя Пентагона не являются далёкими от реальности, как может показаться на первый взгляд. Ведь о необходимости срочного освоения Арктики в Вашингтоне говорят не первый год. Более того, Счётная палата США даже составляла отчёт по наиболее оптимальному развитию и освоению полярных территорий. Правда, основной постулат американских экспертов заключался не в создании арктической группировки войск или строительстве атомного ледокольного флота, а в том, что США поможет глобальное потепление.

Согласно данным Национального центра по снегу и льду США, приведённым в статье WSJ, в 2018 году наблюдался третий результат по уровню таяния льдов начиная с конца 1970 годов. Что, по мнению западных экспертов, представляет уникальный шанс для США по освоению арктической зоны и ранее недоступных залежей нефти и газа. А это не менее 22% от всех мировых запасов углеводородов, считает Геологическая служба США.

Но тут американские интересы упираются сразу в несколько проблем. Первая и главная — практически все границы северных государств (Россия, США, Канада, Норвегия и Дания. — Прим.ред.) и, соответственно, полагающиеся им ресурсы уже определены. Пересмотр этих положений означал бы прямой конфликт, что представить крайне сложно, учитывая, что речь идёт о ядерных державах — РФ и Соединённых Штатах.

Второе — глобальное потепление — действительно может облегчить доступ к ресурсам Арктики, однако лишь в летний период, когда и планируется поход американского военного корабля. В остальное время года без ледоколов на севере фактически делать нечего.

Догнать и обогнать Россию

В настоящий момент Россия не только обладает самым крупным ледокольным флотом, но и является единственной страной, обладающей флотом атомных ледоколов, без которых не обходится практически ни одна сложная экспедиция в Центральной Арктике. В то время как у США в наличии есть лишь два ледокола. Это тяжёлый ледокол "Полярная звезда", второй более низкого ледового класса — "Хили". К тому же оба этих корабля работают в данное время на антарктическом направлении.

В 2018 году президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, которым предусмотрено строительство шести новых тяжёлых ледоколов. Однако что именно это будут за суда, какого ледового класса, будет ли на них вооружение и когда начнётся их строительство — всё это неизвестно. Заявляется лишь о намерении послать летом в Арктику один боевой корабль. Но, как сказал Лайфу член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский, данный поход — это лишь демонстрация намерений, за которой вряд ли последует реальная военная экспансия США в регионе.

— У США нет военного ледокольного флота от слова "совсем". Количество гражданских ледоколов мизерное. Они северо-западный проход вообще не рассматривают как маршрут переброски межфлотских группировок. Например, с Тихого океана на Атлантику. Они ориентируются исключительно на Панамский канал. Этот планируемый на лето проход военного корабля в арктических международных водах ничего не меняет абсолютно. Это чисто демонстративное действие, которым США заявляют, что тоже могут плавать в этих широтах, — пояснил военный эксперт.

Но если с арктическим флотом у США дела обстоят плохо, то возможностей авиационной поддержки и поддержания круглогодичных военных баз в северных широтах полно. По крайней мере, финансовых. В частности, согласно статье WSJ, в ближайшее время возобновит свою работу военная база на острове Адак, входящем в состав Алеутского архипелага, где от ближайшего американского берега до российских границ немногим более 300 километров.

Военная база на Адаке действовала с 1942 года по 1997 год. На острове имеется взлётно-посадочная полоса, однако есть и возможности для развития порта, чтобы принимать военные корабли. Газета цитирует министра ВМС США Ричарда Спенсера, что данная база имеет уникальные перспективы для развития, а именно для переброски туда военных кораблей. Кроме того, помимо увеличения воинского контингента, на острове могут быть размещены патрульные противолодочные самолёты Boeing P-8 Poseidon.

Этот остров, несомненно, может стать важным перевалочным пунктом для американского флота и авиации. Однако и тут есть две проблемы. У США крайне мало опыта в создании и поддержке военных баз в северных широтах. Вторая — Адак всё же находится значительно южнее арктических вод и позволяет контролировать лишь малую часть северно-западного прохода и Северного морского пути. Но американские эксперты отмечают, что Адак может стать центром противостояния на севере не столько России, сколько Китаю.

При чём тут Китай?

Не только Россия является предметом столь серьёзного беспокойства Вашингтона. Китай уже не первый год называет себя "околоарктической державой". В частности, самым перспективным проектом Поднебесной называется создание "полярного Шёлкового пути", под которым подразумевается Северный морской путь, пролегающий вдоль российских берегов.

— Китай пытается активно действовать в Арктическом регионе. Потому что Китай заинтересован в функционировании Северного морского пути, который обеспечивается российскими средствами навигации, лоцманского сопровождения, ледокольным флотом. Сейчас экспортно-импортные операции КНР в основном проводит по морским путям, которые идут через Южно-Китайское море и Малаккский пролив. Это регионы, плотно контролируемые США, Японией и их союзниками. Так что Китай правильно делает, что закладывается и на альтернативные маршруты, — рассказал Лайфу эксперт Виктор Мураховский.

Интерес Китая к Северному морскому пути вызван ещё и тем, что он на несколько тысяч километров короче традиционного маршрута в Европу через Суэцкий канал. А это снижает время доставки товаров и их стоимость. Кроме того, КНР называют потенциально главным потребителем российских арктических продуктов — сырой нефти и природного газа.

Таким образом, Арктика для США хотя и является самым перспективным регионом для развития в силу наличия там природных богатств, но одновременно станет и головной болью из-за подавляющего присутствия там их главных геополитических противников — России и Китая. Ухудшает позиции Соединённых Штатов и значительное технологическое и инфраструктурное отставание в сфере освоения северных территорий. Об этом, кстати, неоднократно заявлял и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон, которого почти сразу после скандального заявления "попросили" уйти в отставку.

По оценкам американских экспертов, Вашингтону потребуется не менее 10 лет, чтобы нарастить силы и мощности для противостояния России в Арктике. Однако эти планы не учитывают такого игрока, как Китай, который намерен в будущем отказаться и от помощи российского ледокольного флота, создав свой собственный. Что поставит США в ещё более тяжёлое геополитическое положение.