Раскрыты боевые возможности гиперзвукового комплекса "Авангард"

Специалисты считают, что по совокупности характеристик и тактики применения российский комплекс имеет серьёзные преимущества перед системой противоракетной обороны.

Ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ Александр Хряпин и начальник отдела ЦНИИ Минобороны России Олег Пышный опубликовали доклад, согласно которому тактика и технические характеристики российского гиперзвукового комплекса "Авангард" не оставляют шансов американской системе противоракетной обороны.

Военные специалисты отметили, что траектория полёта планирующего крылатого блока проходит ниже минимальной высоты перехвата всех возможных заатмосферных перехватчиков ПРО, включая противоракетные комплексы шахтного базирования с противоракетами GBI и корабельные противоракеты SM-3.

Военные специалисты добавили, что планирующий крылатый блок способен выдерживать огромные температуры при движении в пределах атмосферы по траектории, спрогнозировать которую нельзя на текущем этапе развития систем противоракетной обороны.

Отдельно эксперты отметили, что при движении к цели планирующий блок способен осуществлять маневрирование на несколько тысяч километров, как по курсу, так и по высоте. По мнению военных специалистов, такая схема обеспечивает возможность полёта вне зон перехвата комплексов ПРО за счёт облёта или "подныривания" на различных участках. При этом, даже попадая в зону обороны объектовых комплексов ПРО, планирующий блок уверенно преодолевает противоракетную оборону за счёт скорости и благодаря совокупности параметров полёта практически неуязвим для средств поражения.

Ранее Лайф сообщал, что в целом ряде стран начались работы по созданию аналога российскому комплексу "Авангард". Уже известно о том, что комплекс с аналогичными характеристиками пытаются создать в США. Кроме того, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о намерении испытать планирующий гиперзвуковой боевой блок до 2021 года.