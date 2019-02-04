Новый халифат. США угрожают возрождением ИГИЛ в Сирии

По данным американских военных, террористы могут отвоевать потерянные территории менее чем за год.

Пентагон подготовил доклад, согласно которому в ближайшем будущем есть вероятность реванша со стороны террористов ИГИЛ*. Действительно, несмотря на череду значительных побед над боевиками, говорить о полной их ликвидации пока рано. В стране сохраняются целые анклавы террористов. Притом периодически в СМИ появляется информация, что сами же американцы занимались эвакуацией главарей боевиков из окружения. Кроме того, в пропагандистских материалах террористов до сих пор можно увидеть и русскоговорящих боевиков. Теперь с учётом того, что США намерены вывести свои войска из Сирии, прежде всего России предстоит бороться с террористами. Лайф разобрался, есть ли опасность возрождения так называемого халифата.

В начале этого года президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с победой над ИГИЛ в Сирии американские военные в скором времени покинут эту страну. Однако заявление оказалось весьма поспешным, ведь бои с террористами не прекращаются. А тот "небольшой анклав боевиков" на восточном берегу Евфрата, как его назвал Трамп, отчаянно сражается, несмотря на то что значительно уступает в силе американской коалиции и удерживает буквально пару деревень.

Но это далеко не единственный анклав. С западной стороны от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор находится куда более крупная территория под контролем ИГИЛ. Периодически боевики предпринимают вылазки из этого "котла". Одно из самых крупных нападений произошло в апреле прошлого года. Тогда террористам удалось разгромить несколько блокпостов сирийской армии на трассе от Пальмиры до военной базы Т4 в самом центре страны.

Нельзя забывать и про спящие ячейки террористов, которые совершают нападения и теракты в разных частях Сирии. Важно отметить, что нападения происходят как на подконтрольных Дамаску территориях, так и в зоне ответственности американской коалиции и даже в провинции Идлиб, которая находится под властью других различных террористических группировок.

Пожалуй, одним из ярких примеров опасности таких бандгрупп служит инцидент в сентябре 2017 года. Пока основной кулак сирийской армии был нацелен на деблокаду города Дейр-эз-Зор, в глубоком тылу внезапно бои развернулись в городе Эль-Карьятейн. Подпольной группе боевиков едва не удалось установить контроль над городом, который казался мирным и уже зачищенным от террористов.

Отметим также, что в начале этой недели во время выступления в Сенате США директор Национальной разведки Дэн Коутс доложил, что информация о полном разгроме ИГИЛ в Сирии, как заявлял Дональд Трамп, не совсем соответствует действительности. Коутс отметил, что, как и в Ираке, приблизившись к военному поражению, террористы в Сирии перешли к тактике партизанской войны. А лидеры ИГИЛ до сих пор руководят тысячами боевиков на Ближнем Востоке и планируют новые нападения.

Как сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в Пентагоне, военные аналитики США считают, что в условиях отсутствия прочной власти Дамаска на местах, а также отсутствия военного давления на террористов группировке ИГИЛ может потребоваться от шести месяцев до одного года, чтобы вернуть утраченные территории в Сирии. По мнению специалистов военного ведомства, Белый дом не прав и США слишком рано выводят свои войска из региона.

Но это не единственное противоречие Вашингтона. Куда большее содержится в заявлении Дэна Коутса относительно лидеров ИГИЛ. Ведь уже далеко не в первый раз США обвиняют в покрывательстве или спасении главарей боевиков. Как рассказал Лайфу доцент РГГУ, политолог Сергей Серёгичев, США действительно могут контактировать с группировкой для решения собственных задач. Прежде всего потому, что после вывода своих войск из Сирии, США оказываются без твёрдой опоры в регионе.

— До недавнего времени (опорой. — Прим. ред.) были курды, но американцы их сдали, чтобы не портить отношения с турками. В результате этого они оказались без сильных козырей на руках, поэтому они поддерживают контакты с той племенной элитой, которая одновременно является частью ИГИЛ, для того чтобы, когда начнётся политический процесс уже вовсю, у американцев там были свои люди, чтобы они влияли на формирование региональной политики или политики на общегосударственном уровне, — считает эксперт.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно констатировать, что до окончательной победы над ИГИЛ далеко. Притом добиваться этой победы придётся только официальным сирийским властям на пару с Россией.

Наш интерес в этом прежний — до сих пор среди бандформирований находятся выходцы из России или стран бывшего СССР. Например, в недавнем репортаже французского телеканала France 24 о бегстве людей из анклава боевиков на восточном берегу Евфрата можно увидеть беженок, разговаривающих на русском. Одна представляется гражданкой Казахстана, другая показывает паспорт Киргизии. Кроме того, военизированные формирования курдов, что ведут бои против ИГИЛ в этом районе, сообщали о пленении нескольких боевиков, среди которых якобы были граждане России.

Но и помимо самого ИГИЛ в Сирии до сих пор действует десяток других террористических группировок. Преимущественно они все локализованы в провинции Идлиб. Но рано или поздно придётся освобождать и эту территорию. Там также присутствуют русскоязычные граждане. Например, в одном из пропагандистских материалов группы под названием Malhama Tactical, которую западные СМИ окрестили первой исламской ЧВК, боевики во время тренировок отдают команды на русском языке.

В каком-то смысле России повезло, что она получила возможность бороться с бандитами не на своей территории, да и просто что боевики покинули нашу страну и сопредельные государства, отправившись на Ближний Восток. Однако расслабляться рано, ведь часть этих террористов ещё не в тюрьмах или не ликвидирована. И многие из них по-прежнему мечтают либо восстановить свой так называемый халифат, либо перенести его на свою историческую родину. Чего уж точно Россия не допустит, даже если боевикам прямо или косвенно решат помогать третьи страны.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.