Украина возвела наблюдательные башни на побережье Азовского моря

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Украина возвела наблюдательные башни на побережье Азовского моря

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Президент Украины Петр Порошенко во время учений ВСУ на побережье Азовского моря. Фото; ©РИА Новости/Михаил Палинчак

По словам главы украинской госпогранслужбы, власти ведут переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей.

Украинские пограничники построили пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря и в целях укрепления пограничного контроля намерены приобрести 22 патрульных корабля у Франции. Такое заявление в интервью украинским СМИ сделал Глава украинской Государственной пограничной службы Пётр Цигикал.

— Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы, — сообщил руководитель Госпогранслужбы Украины.

По словам Цигикала, его ведомство разрабатывает сейчас различные варианты усиления своих подразделений в Азовском море.

Как ранее сообщал Лайф, за последний год украинские власти неоднократно устраивали провокации в акватории Азовского моря или вблизи Керченского моста. Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.

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