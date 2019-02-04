Украина возвела наблюдательные башни на побережье Азовского моря

По словам главы украинской госпогранслужбы, власти ведут переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей.

Украинские пограничники построили пять наблюдательных башен на побережье Азовского моря и в целях укрепления пограничного контроля намерены приобрести 22 патрульных корабля у Франции. Такое заявление в интервью украинским СМИ сделал Глава украинской Государственной пограничной службы Пётр Цигикал.

— Сейчас на побережье Азовского моря уже построено пять башен, которые в течение года будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы, — сообщил руководитель Госпогранслужбы Украины.

По словам Цигикала, его ведомство разрабатывает сейчас различные варианты усиления своих подразделений в Азовском море.

Как ранее сообщал Лайф, за последний год украинские власти неоднократно устраивали провокации в акватории Азовского моря или вблизи Керченского моста. Последняя провокация Киева состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В РФ действия украинских военных расценили как провокацию.