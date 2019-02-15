Истребитель Су-57 будут продавать на экспорт

Контракт на первые 15 серийных машин пятого поколения Минобороны России подписало ещё в 2018 году.

Вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству Илья Тарасенко заявил, что Россия может начать продажу истребителей Су-57 на экспорт. Как сообщает "Интерфакс", Тарасенко отметил, что в ОАК "открыты для сотрудничества по данному проекту на взаимовыгодных условиях".

Ранее Лайф сообщал, что Су-57 будет оснащён гиперзвуковой ракетой, характеристики которой аналогичны комплексу "Кинжал". Кроме того, американские эксперты в области авиации заявили, что понятие малозаметности после разработки и внедрения в конструкцию истребителей новой РЛС с радиооптической фазированной антенной решёткой может исчезнуть.