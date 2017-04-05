Двенадцать погибших во время взрыва в Петербурге опознали родственники

Читайте также

Двенадцать погибших во время взрыва в Петербурге опознали родственники

9353

Фото: ©РИА Новости/Анна Волкова

В Санкт-Петербурге закончены основные следственные действия по осмотру и опознанию родственниками тел 12 погибших в результате теракта. Судебно-медицинские эксперты провели забор биоматериалов и направили их на лабораторные исследования. Забор материала для генетического исследования продолжается.

Выдано свидетельство о смерти родственникам 20-летней погибшей Динары Алиевой, тело передано для захоронения.

Напомним, по последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 73 пострадали. Теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро был совершён 3 апреля. Ещё один взрыв — на станции "Площадь Восстания" — был предотвращён.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов (1995 года рождения).

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!