Двенадцать погибших во время взрыва в Петербурге опознали родственники

В Санкт-Петербурге закончены основные следственные действия по осмотру и опознанию родственниками тел 12 погибших в результате теракта. Судебно-медицинские эксперты провели забор биоматериалов и направили их на лабораторные исследования. Забор материала для генетического исследования продолжается.

Выдано свидетельство о смерти родственникам 20-летней погибшей Динары Алиевой, тело передано для захоронения.

Напомним, по последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 73 пострадали. Теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" петербургского метро был совершён 3 апреля. Ещё один взрыв — на станции "Площадь Восстания" — был предотвращён.

По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов (1995 года рождения).