Apple выпустила первый чехол для iPhone XR

Apple выпустила прозрачный чехол для iPhone XR. Об этом сообщает 9to5mac. Аксессуар также доступен на российской версии официального сайта компании.
— Тонкий, лёгкий, удобный — прозрачный чехол для iPhone XR надёжно защищает телефон и оставляет видимым его изящный корпус, — описывает продукт компания. Его стоимость составляет 3490 рублей. Информация о появлении такого аксессуара появилась до выхода самого смартфона.
Отметим, что это первый официальный чехол для iPhone XR. Другие произведены сторонними компаниями. Недавно это заметили в The Verge. Издание допустило, что компания боится выпускать чехлы для этой модели, это скроет яркий корпус.
В России XR стоит 64 990 рублей. Есть способы взять его выгоднее — за 50 тысяч. Лайф изучил цены смартфона в разных странах и разобрался, когда стоит брать смартфон в неофициальном магазине.
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