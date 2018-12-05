Apple выпустила первый чехол для iPhone XR

Как и говорилось ранее, смартфон получил прозрачный кейс, чтобы яркий цвет корпуса оставался виден.

Apple выпустила прозрачный чехол для iPhone XR. Об этом сообщает 9to5mac. Аксессуар также доступен на российской версии официального сайта компании.

— Тонкий, лёгкий, удобный — прозрачный чехол для iPhone XR надёжно защищает телефон и оставляет видимым его изящный корпус, — описывает продукт компания. Его стоимость составляет 3490 рублей. Информация о появлении такого аксессуара появилась до выхода самого смартфона.

Отметим, что это первый официальный чехол для iPhone XR. Другие произведены сторонними компаниями. Недавно это заметили в The Verge. Издание допустило, что компания боится выпускать чехлы для этой модели, это скроет яркий корпус.

В России XR стоит 64 990 рублей. Есть способы взять его выгоднее — за 50 тысяч. Лайф изучил цены смартфона в разных странах и разобрался, когда стоит брать смартфон в неофициальном магазине.