"iPhone производятся в Китае". Трамп прокомментировал падение акций Apple

Президент США предложил генеральному директору компании из Купертино перенести производство в родную страну.

Президент США прокомментировал ситуацию с падением акций Apple на конференции в Белом доме, передаёт в "Твиттере" журналист Vox Аарон Рупар. Напомним, стоимость компании упала на 9% после того, как Тим Кук снизил ожидаемый доход в первом квартале 2019 года.

TRUMP: "Don't forget. Apple makes their products in China. I told Tim Cook, a friend of mine, make your product in the US. Build those big, beautiful plants that go on for miles. Build those plants in the US. I like that even better...China is the biggest beneficiary of Apple." pic.twitter.com/tNK6OZVeDo — Aaron Rupar (@atrupar) 4 января 2019 г.

В первую очередь Трамп обратил внимание на то, что электроника Apple собирается в Китае. Отметим, что одной из причин падения прибыли Кук назвал торговую войну между США и Поднебесной.

— Не забывайте, что продукция Apple производится в Китае, — говорит президент США. — Я говорил Тиму Куку, своему другу, чтобы он делал продукты в США. Вы строите эти большие красивые заводы длиной в несколько миль. Стройте их в США. Китай — крупнейший бенефициар Apple.

Ранее Трамп допустил возможность введения в США НДС на товары, ввозимые из Китая. Пока продукцию Apple собирают в Поднебесной, она также попала бы под налог. В связи с этим логично перенести производство электроники из Купертино в другую страну. Ранее сообщалось, что её сборкой будут заниматься во Вьетнаме.

Напомним, Apple скорректировала ожидаемый доход за первый квартал 2019 года с 89–93 миллиардов долларов до 84 миллиардов. Ранее аналитики назвали основной причиной падения спроса на iPhone развитие китайских производителей, которые предлагают устройства с идеальным соотношением цены и качества, Apple же, в свою очередь, предлагает девайсы без радикальных инноваций с завышенными ценниками.