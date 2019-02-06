Названа дата открытия предзаказов Samsung Galaxy S10

Предзаказы серии Samsung Galaxy S10, скорее всего, откроются 21 февраля. Об этом сообщает Gizmo China.
Изданию стало известно, что смартфоны презентуют в Индонезии 21 февраля, а предзаказы откроются 22-го. На основании этих данных журналисты делают вывод, что на Западе предзаказать устройства можно будет 21 февраля, на следующий день после презентации.
Напомним, Galaxy S10 представят 20 февраля в Сан-Франциско. Это будут три смартфона: S10E, S10 и S10+. Ранее первые два появились на видео у авторитетного блогера Маркуса Браунли.
Ранее итальянское издание Tutto Android назвало европейские цены смартфонов. Нам это важно, потому что на территории страны действует НДС в 22%. У нас он равен 20%, значит, цены будут приблизительно теми же.
- Galaxy S10 Lite (6 + 128 Гб) — 779 евро (60 000 рублей)
- Galaxy S10 (6 + 128 Гб) — 929 евро (71 000 рублей)
- Galaxy S10 (8 + 512 Гб) — 1179 евро (91 000 рублей)
- Galaxy S10+ (6 + 128 Гб) — 1049 евро (80 000 рублей)
- Galaxy S10+ (8 + 512 Гб) — 1299 евро (100 000 рублей)
- Galaxy S10+ (12 + 1 Тб) — 1599 евро (123 000 рублей)
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