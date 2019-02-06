Названа дата открытия предзаказов Samsung Galaxy S10

Журналисты полагают, что предзаказать новые смартфоны у ретейлеров можно будет на следующий день после презентации.

Предзаказы серии Samsung Galaxy S10, скорее всего, откроются 21 февраля. Об этом сообщает Gizmo China.

Изданию стало известно, что смартфоны презентуют в Индонезии 21 февраля, а предзаказы откроются 22-го. На основании этих данных журналисты делают вывод, что на Западе предзаказать устройства можно будет 21 февраля, на следующий день после презентации.

Напомним, Galaxy S10 представят 20 февраля в Сан-Франциско. Это будут три смартфона: S10E, S10 и S10+. Ранее первые два появились на видео у авторитетного блогера Маркуса Браунли.

Ранее итальянское издание Tutto Android назвало европейские цены смартфонов. Нам это важно, потому что на территории страны действует НДС в 22%. У нас он равен 20%, значит, цены будут приблизительно теми же.