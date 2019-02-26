Названа главная особенность Apple Watch Series 5

Компания из Купертино продолжит совершенствовать возможности сбора данных о здоровье пользователя.

Apple Watch следующего поколения научится анализировать сон пользователя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Компания тестирует эту возможность уже несколько месяцев. Пользователям она станет доступна в 2020 году и будет реализована в новом поколении Apple Watch. Дата выхода обновлённых часов не сообщается. В них будет увеличен аккумулятор для работы без подзарядки в течение всей ночи.

Главное нововведение в Apple Watch Series 4, последнем поколении часов, — возможность замера ЭКГ. Она стала доступна в декабре 2018 года. Также аксессуары умеют распознавать падение и могут вызвать скорую, если носитель долго не поднимается.

В Сети много историй, как Apple Watch спасает жизнь пользователям. Производитель делает большую ставку на датчики, определяющие данные о здоровье пользователя. Недавно часы спасли владельца от инсульта, заметив нарушение сердцебиения.