Названа дата выхода Samsung Galaxy S10 5G

Жителям США придётся ждать лета, а на родине компании устройство появится уже весной.

Samsung Galaxy S10 5G будет доступен в Южной Корее в апреле этого года. Об этом сообщает Engadget.

В стране уже испытывается 5G. Тестирование началось в декабре прошлого года. Тогда же топ-менеджер Samsung испытал видеосвязь в сети 5G с помощью прототипа Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10 5G получил самые большие экран и аккумулятор: диагональ дисплея — 6,7 дюйма, ёмкость батареи — 4500 мАч. Камера также будет отличаться от обычных S10. Она сможет размыть фон во время съёмки видео в прямом эфире.

В США телефон будет доступен с лета этого года. Samsung заключила контракт с местными сотовыми операторами насчёт тестирования нового поколения сотовой связи.