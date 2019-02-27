Сооснователь Apple обеспокоен, что компания не выпустила складной смартфон

Известного предпринимателя заинтересовал новый форм-фактор смартфонов, представленных в феврале этого года.

Сооснователь Apple Стив Возняк в интервью с Bloomberg TV выразил беспокойство, что Apple не конкурирует с Samsung и Huawei в сегменте складных смартфонов.

— Apple не лидирует в таких областях, как складные смартфоны, и меня это беспокоит, потому что я действительно хочу гибкий телефон, — сказал предприниматель.

Вместе с этим он отметил, что Apple остаётся лидером в индустрии смартфонов и в её конкретных областях, таких как сканеры отпечатка, сканеры лица и бесконтактные платежи.

В феврале этого года были представлены складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Первый стоит 1980 долларов, второй — 2600.