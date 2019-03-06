Названа примерная дата выхода Xiaomi Mi 9 в России

Китайская компания везёт флагман с тройной камерой, быстрой беспроводной зарядкой и привлекательной ценой.

Xiaomi Mi 9 появится в России в апреле. Об этом в "Твиттере" сообщил глава российского подразделения бренда Ю Ман.

Примерно в апреле, цена очень хорошая будет 😊 — Yu Man (@yurayuman) 5 марта 2019 г.

Точную дату менеджер не назвал, но сообщил, что пользователей порадует цена. В Европе он предлагается в двух комплектациях: 6+64 Гбайт за 449 евро и 6+128 Гбайт за 499 евро. В переводе в рубли это 33 и 37 тысяч соответственно.

Смартфон получил AMOLED-экран с диагональю 6,39 дюйма, разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом. Он работает на флагманском процессоре Snapdragon 855, ёмкость аккумулятора — 3300 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 20 Ватт и быстрой беспроводной зарядки.

Фишка устройства — камера. Она тройная. В ней размещены обычный объектив, широкоугольный и телевик. Эксперты DxO Mark уже протестировали её и поставили на второе место в своём рейтинге после Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro и Samsung Galaxy S10+, делящих первую строчку.

Ранее Лайф сравнил Xiaomi Mi 9 и Samsung Galaxy S10 по ключевым особенностям и выяснил, в каком случае надо брать первый, а в каком — второй. Оба смартфона были представлены в один день — 20 февраля.