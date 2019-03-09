Топ-менеджер Huawei показал, на что способна камера P30 Pro

Генеральный директор Huawei выложил в Weibo постеры, показывающие возможности камеры Huawei P30 Pro.
На картинках запечатлены пейзажи, на каждой увеличена одна какая-либо область, например, жерло вулкана. Этот участок остаётся хорошо детализирован, несмотря на многократное увеличение.
Особенностью P30 Pro должен стать 10-кратный зум. Это уже подтвердил Ю. Основная камера получит четыре модуля.
Ранее в Сети появилось видео для презентации смартфонов. Показ состоится 26 февраля в Париже.
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