Стала доступна первая версия Android Q. Что нового?

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Стала доступна первая версия Android Q. Что нового?

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Фото: © twitter.com/9to5google

Разработчики на Google Pixel получили доступ к первой версии обновлённой операционной системы.

Google выпустила первую тестовую версию Android Q для разработчиков. Об этом сообщает The Verge.

Операционная система будет доступна на всех смартфонах Google Pixel, включая первое поколение. Эти устройства работают на чистом Android и первыми получают обновления.

В новой версии операционной системы появятся тёмная тема и поддержка сканера лица. Официально она будет презентована 7 мая.

Ранее стало известно, что бета-версии Android Q будут доступны на большем количестве смартфонов, чем предшественница — Android Pie. Точный список устройств не называется.

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