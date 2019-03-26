Huawei потроллила Apple, назвав презентацию сервисов разогревом

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Huawei потроллила Apple, назвав презентацию сервисов разогревом

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Фото: © AP Photo/Kin Cheung

Показ смартфонов компании состоится через день после анонса сервисов Apple. Нельзя было не задеть конкурента.

Huawei потроллила Apple, анонсируя скорое начало презентации флагманов P30 и P30 Pro.

Компания поблагодарила Тима Кука за разогрев накануне "основного мероприятия". Напомним, 25 марта состоялась презентация сервисов компании из Купертино.

P30 и P30 Pro аналогично предшественникам должны удивить фотовозможностями. Ранее смартфоны появились на качественных изображениях, указавших на ключевые различия смартфонов.

Ранее Лайф сравнил P30 Pro и Samsung Galaxy S10+ по ключевым параметрам и выяснил, в каком случае нужно покупать первый, а в каком — второй.

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