Huawei потроллила Apple, назвав презентацию сервисов разогревом

Huawei потроллила Apple, анонсируя скорое начало презентации флагманов P30 и P30 Pro.
Thanks for the warm up, now on to the main event… #RewriteTheRules #HuaweiP30#AppleEvent pic.twitter.com/DBn72uZE3Z— Huawei Mobile IE (@HuaweiMobileIE) 25 марта 2019 г.
Компания поблагодарила Тима Кука за разогрев накануне "основного мероприятия". Напомним, 25 марта состоялась презентация сервисов компании из Купертино.
P30 и P30 Pro аналогично предшественникам должны удивить фотовозможностями. Ранее смартфоны появились на качественных изображениях, указавших на ключевые различия смартфонов.
Ранее Лайф сравнил P30 Pro и Samsung Galaxy S10+ по ключевым параметрам и выяснил, в каком случае нужно покупать первый, а в каком — второй.
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