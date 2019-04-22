Названы ориентировочные цена и дата выхода Samsung Galaxy Fold в России

Ожидается, что складной девайс компании будет стоить почти вдвое дороже классического смартфона.

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнёт продаваться в России во второй половине мая и будет стоить 120–150 тысяч рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Точная цена смартфона не определена. Девайс будет доступен в рознице и на сайте Samsung. В США он появится в продаже 26 апреля, в ряде стран Европы — 3 мая.

По данным издания, производитель начал обзванивать клиентов, ранее предзаказавших Galaxy S10, с предложением оформить предзаказ гибкого устройства примерно за 150 тысяч рублей. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин склоняется к такой же оценке стоимости смартфона.

Samsung Galaxy Fold оснащён двумя экранами и складывается большим дисплеем внутрь. Так увеличенный экран не царапается, зато наличие двух матриц утяжеляет корпус.

Galaxy Fold уже приехал на обзор к ряду журналистов и блогеров. У некоторых из них смартфон сломался спустя два дня пользования. В Samsung уже сообщили, что изучают данные о повреждениях дисплеев.