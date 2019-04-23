Официально: Samsung отложила выпуск Galaxy Fold из-за катастрофы с экраном

Корейская компания перенесла релиз и назвала возможные причины поломок гибких дисплеев.

В Samsung озвучили позицию по поводу складного смартфона Galaxy Fold. Его выпуск откладывается для более тщательного тестирования. Новая дата релиза будет объявлена в ближайшие недели.

Проблемы с дисплеем, возникшие у обзорщиков, могут быть связаны с воздействием на открытые верхнюю и нижнюю области складного механизма. Также был выявлен случай, когда компоненты устройства повлияли на работу дисплея.

Напомним, у ряда обзорщиков большой дисплей вышел из строя спустя два дня пользования. Galaxy Fold представили 20 февраля. В России он будет стоить в районе 150 тысяч.