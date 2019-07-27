Убийцы Xiaomi и Samsung? Что могут бюджетники нового бренда Realme

Realme — новая марка смартфонов в России, суббренд Oppo. Под ним выпускаются смартфоны начального и начального среднего уровней. Лайф протестировал два устройства и сравнил их с моделями других производителей.

На чём они работают?

Лицо бренда Android-смартфонов — фирменная оболочка операционной системы. Realme работают на Android 9 с прошивкой ColorOS 6, той же, что и смартфоны Oppo. Внешне она неоднозначная — кому-то понравится, а кому-то нет. Интерфейс окрашен в бело-зелёные цвета, сочетание на любителя. Ползунки громкости как в Xiaomi MIUI: широкие и при нажатии на качельку отображаются вертикально. Это однозначный плюс — так проще регулировать громкость.

Шторка внешне отличается от других оболочек — тут иконки размещены в прямоугольных блоках. Особенность уведомлений в шторке и на экране блокировки — их способ чистки. После свайпа система предлагает три действия: удалить, настройки и напомнить позже. Получается, чтобы убрать ненужное уведомление, надо совершить две команды вместо одной. Хорошо это или плохо, решайте сами. С одной стороны, так дольше чистить уведомления, с другой — это снижает вероятность случайного удаления напоминания.

Способов управления два: классические навигационные кнопки и жесты. Вторые доступны в четырёх вариантах, перед установкой система обучит вас основным командам. Так что если потратить немного времени, можно определить, какая система навигации для вас наиболее удобна.

Клавиатура также отличается от версии на чистом Android и других оболочках. Чтобы переключить язык, надо не свайпнуть в сторону по пробелу, а нажать на отдельную кнопку с глобусом, как на iOS.

В ColorOS разработано дополнительное меню приложений. Потяните цифровой язычок от края экрана в центр, и вы увидите список приложений. Меню настраивается, можно выбрать список приложений и инструментов для быстрого доступа. Сервисные пиктограммы в верхнем баре отображаются в цвете иконки, а не в чёрно-белом виде.

В играх ColorOS активирует режим "Realme игры". В нём система освобождает память устройства, включает защиту соединения и выключает уведомления, чтобы пользователь не отвлекался во время сеанса. Приятное дополнение к достойной производительности, но об этом позже. В общем, оболочкой пользоваться можно, но в плане удобства и эстетики она уступает EMUI, MIUI и One UI. Прошивку, бесспорно, надо совершенствовать.

Realme 3 Pro

Устройство начального среднего класса. Если охарактеризовать дизайн одним словом, лучше всего подойдёт "обычный". Пластиковый корпус, каплевидный вырез, толстая рамка с особенно широкой нижней гранью, сканер отпечатка пальца на задней панели. Выделяет аппарат цвет задней панели: она градиентная, цвета переливаются по диагонали, а не по вертикали или горизонтали.

Сканер отпечатка пальца размещён удобно. Он расположен не на уровне с задней панелью, а чуть глубже. Это упрощает разблокировку — пользователю легче нащупать датчик, не нужно лишний раз поворачивать смартфон спинкой.

Диагональ экрана — 6,3 дюйма, разрешение — Full HD+, плотность пикселей — 409 ppi, технология IPS. С его работой порядок: запаса яркости хватает для комфортного пользования солнечным днём, углы обзора широкие. Температура цветов регулируется в настройках: двигая ползунок на шкале, можно сделать их теплее или холоднее. Цвета насыщенные. Регулировать этот показатель нельзя. Впрочем, такая возможность есть у устройств от 20 тысяч рублей.

Разработчики особенно напряглись с ночным режимом. Он предлагается в трёх вариациях: цветной режим с тёплыми цветами и защитой зрения от ультрафиолетовых лучей, чёрно-белый режим и ночной, когда фон становится чёрным, а текст — белым. Какой лучше, выбирайте сами.

Железо — то, что больше всего удивляет в смартфоне. Компания не пожадничала и поставила в него процессор Snapdragon 710. С ним в тесте производительности Antutu смартфон набирает более 150 тысяч баллов. Вроде на уровне конкурентов за эти же деньги, но на практике всё гораздо лучше.

Требовательные игры, вроде PUBG Mobile, автоматически запускаются на высоких настройках графики. Аналогично было с Asphalt 9. Fortnite гораздо требовательнее, поэтому он автоматически выставил средние настройки. Корпус не подвержен троттлингу, можно играть больше часа без необходимости прерывать сеанс, чтобы дать железу остыть.

Нижний динамик хороший. Звук чёткий, громкий, вы точно не проспите будильник. Есть разъём для наушников, NFC нет. Автономность отличная. ёмкость батареи — 4050 мАч. От одной подзарядки смартфон работает два дня, если не нагружать его тяжёлыми играми вроде PUBG и не снимать продолжительное время. Главный недостаток Realme 3 Pro — разъём microUSB и медленная зарядка. Каждый раз перед подключением кабеля надо смотреть, какой стороной его воткнуть. Смартфон заряжается долго, около четырёх часов.

Realme 3 Pro оснащается двойной основной камерой на 16 Мп, f/1,7 + 5 Мп, f/2,4. Это основной модуль и сенсор для анализа глубины резкости. Ультраширокий объектив не добавлен, и это нестрашная потеря. В смартфоны начального и начального среднего уровней ставят дешёвые широкоугольные модули, и снимки непригодны для размещения в соцсетях. Куда практичнее оснастить смартфон сенсором для анализа глубины резкости для более качественного боке.

Снимки с основного сенсора удивили. Подумав, что днём хороши все, мы опробовали камеру при недостаточной освещённости — и результат впечатлил. Деталей много, шумов мало, цвета естественные. При недостаточной освещённости можно снимать в двух режимах: обычном и ночном. Во втором случае кадры получаются более резкими за счёт более длинной выдержки. Единственный недостаток — резкие переходы между оттенками цветов. Впрочем, конкуренты за ту же цену не достигли и этого уровня.

Приложение камеры минималистичное. Над затвором отображены три режима съёмки: фото, видео и портрет. Нажав "Дополнительно", вы увидите ещё пять режимов: ночной, панорама, эксперт, ускоренная и замедленная. Камера оснащена искусственным интеллектом: алгоритмы определяют объект в кадре и подстраивают под него параметры съёмки.

Интересная особенность — спуск затвора при нажатии на сканер отпечатка пальца. Удобно на вытянутой руке, когда пальцем трудно тянуть к цифровому затвору или качельки регулировки громкости. Палец в этом случае всегда располагается возле дактилоскопического сенсора.

В итоге у Realme получился достойный смартфон начального среднего сегмента. Он стоит от 16 тысяч рублей — вполне адекватно за телефон с таким набором характеристик. Его конкурент — Redmi Note 7 в максимальной комплектации. Если отбросить привязанность к бренду, то единственное его преимущество — разъём USB-C. В остальном выбор между одним и другим — дело вкуса. Также Realme 3 Pro полноценно конкурирует с Galaxy A50 за 20 тысяч рублей. В смартфоне Samsung есть разъём USB-C и чип NFC, зато у Realme лучше камера. Главные недостатки устройства — разъём microUSB и отсутствие чипа для бесконтактных, эти факторы могут стать ключевыми при выборе устройства. Если они вас не смущают, Realme 3 Pro — достойный смартфон.

Realme 3

Это смартфон начального уровня. И внешне он не отличается от старшей версии. Устройства одинаковы даже по габаритам: 156,8 × 74,2 × 8,3 мм у модели Pro и 156,1 × 75,6 × 8,3 мм у обычной. Внешне отличий минимум, младшая версия чуть шире. У Realme 3 тоже градиентная задняя панель, только цвета переливаются вертикально, а не по диагонали.

Сканер отпечатка пальца также расположен глубже, чем задняя панель, из-за этого его легко нащупать. К работе сенсора нет претензий — распознаёт владельца быстро, с первой попытки. Его, как и в 3 Pro, также можно использовать в качестве затвора в приложении камеры.

Экран бюджетный. Разрешение — HD+, технология — IPS, запаса яркости не хватает, чтобы комфортно пользоваться смартфоном ясным днём. Углы обзора широкие — если отклонить устройство назад, контрастность цветов не снизится. Температура цветов регулируется в настройках — их можно сделать теплее или холоднее, как удобнее. Ночной режим также реализован в трёх версиях: цветной режим с тёплыми цветами и защитой зрения от ультрафиолетовых лучей, чёрно-белый и ночной режимы.

Смартфон оснащён процессором Mediatek MT6771 Helio P60 и графическим контроллером Mali-G72 MP3. С производительностью здесь всё бюджетно. PUBG Mobile запускается на средних настройках и работает стабильно: ни лагов, ни перегрева. Asphalt также стабильно воспроизводится, Fortnite на этом устройстве не поддерживается. Чипа NFC для бесконтактных платежей нет.

Нижний динамик достойный — громкий, хорошо слышен будильник. Проблема в том, что расположен он в левой части нижнего торца, а не в правой. Эта часть закрывается в играх, и рука перекрывает динамик. В итоге приходится либо поворачивать смартфон, и вырез будет справа, либо держать за верхнюю часть, а не за нижнюю. И то и то непривычно.

С автономностью ситуация та же, что у Realme 3 Pro. С аккумулятором на 4230 мАч при умеренной нагрузке смартфон живёт два дня. Заряжается медленно, разъём — старый microUSB.

Основная камера двойная — 13 Мп f/1,8 + 2 Мп, это основной модуль и сенсор для анализа глубины резкости. При идеальной освещённости получаются достойные фотографии, при недостаточной детализация и резкость снижаются, пиксели пропускают мало света. Спасение — ночной режим, но с ним на фото появляется много шумов.

Приложение камеры такое же, как у Realme 3 Pro. Над затвором отображены три режима съёмки: фото, видео и портрет. В разделе "Дополнительно" их ещё пять: ночной, панорама, эксперт, ускоренная и замедленная. Камера поддерживает искусственный интеллект: алгоритмы определяют объект в кадре и подстраивают под него параметры съёмки.

В минимальной комплектации 3+32 Гб смартфон стоит 11 тысяч рублей, за версию 4+64 Гб магазины просят 13 тысяч рублей. За те же деньги предлагается Redmi 7, и выбор между ними — дело вкуса. В общем, смартфон полностью оправдывает свой ценник.