Вы не узнаете iPad Pro и MacBook Pro. Что покажут на второй презентации Apple

Возможно, Apple проведёт вторую осеннюю презентацию. Она будет посвящена профессиональным устройствам. Радикально должны измениться iPad Pro и большой MacBook Pro. Рассказываем, что могут показать на ивенте.

16-дюймовый MacBook Pro

Apple увеличит диагональ в самом мощном ноутбуке. У имеющихся моделей она составляет 13,4 и 15,5 дюйма.

Впрочем, размеры останутся теми же, что и у второй версии. Инженеры поместят увеличенный дисплей в тот же корпус за счёт уменьшения рамок. Таким образом, на передней панели ноутбука просто увеличится полезная площадь.

Дизайн останется прежним. Соотношение сторон экрана также не изменится — 16:10. Экран должен быть создан по технологии IPS с разрешением 3072 × 1920 пикселей.

По последним утечкам, MacBook Pro 16 получит самую быструю зарядку среди ноутбуков Apple с мощностью 96 Ватт. Для сравнения, у Pro 15 мощность блока питания — 87 Ватт.

Велика вероятность, что в MacBook Pro компания откажется от клавиатуры "бабочка". Механизм не оправдал себя и доставил проблем пользователям залипанием и громким ходом клавиш. Возможно, Apple вернёт старые "ножницы". Возможно, мы увидим новый механизм.

Цена 16-дюймового MacBook Pro в минимальной комплектации должна составить 3000 долларов США.

AirPods с радикально обновлённым дизайном

Разговоры о выходе третьего поколения самых популярных беспроводных наушников идут с весны. Apple в этом году уже обновила наушники, добавив поддержку Siri и беспроводную зарядку. Теперь фанаты ждут мажорного обновления, и, кажется, Apple оправдает их ожидания.

iOS-разработчик Гильермо Рэмбо обнаружил иконку новой гарнитуры в коде операционной системы Apple. Если верить рисунку, наушники выйдут с амбушюрами. Особенность этих наконечников в возможности их менять — можно подобрать подходящие, и затычки не будут выпадать из ушей.

Дизайн — не единственное, что обновит Apple. По словам Рэмбо, обновлённые AirPods получат систему активного шумоподавления. Кроме того, в них добавят дополнительные режимы работы, в частности, как слуховой аппарат.

Обновлённые iPad Pro

Планшет для профессиональных задач.

Актуальное поколение стало революционным не только по дизайну, но и по производительности — с чипом A13X Bionic планшет iPad Pro (2018) по производительности схож с самым мощным MacBook Pro. Тем не менее Apple, по слухам, готовит обновлённые версии устройств.

Диагонали экранов будут теми же — 10,5 и 12,9 дюйма. Дизайнерские изменения у планшета запланированы. Он получит камеру, как у iPhone 11 Pro — тройную, а модули расположатся в квадратном блоке.

Не менее важно и исправление ошибок, допущенных в актуальном поколении iPad Pro. Планшеты с революционным дизайном гнутся. Версии с LTE-модулем уже в коробке погнуты. А ровные копии легко погнуть или cломать. iPad Pro (2018) — одни из самых хрупких гаджетов в принципе.

Mac Pro с дисплеем XDR

На WWDC 2019 компания показала компьютер со странным дизайном и бешеной ценой.

Аппарат выглядит как тёрка: корпус с решётками по бокам и ножки. В Сети уже посмеялись над устройством Apple.

В максимальной комплектации системный блок стоит 35 тысяч долларов, а монитор — 6 тысяч долларов. В российских рублях комплект стоит примерно 3 млн рублей, это 75 тысяч дошираков, 55 тысяч билетов в метро или однокомнатная квартира в Подмосковье.

Выход Mac Pro в продажу ещё не анонсировали. Логично объявить о выходе настолько дорогого устройства на ивенте.

Apple TV

Apple TV выходит стабильно раз в два года. Модель четвёртого поколения появилась в продаже в 2015 году, а следующая, ныне актуальная версия, — в 2017-м. Логично, что обновят устройство в 2019 году.

Кроме того, Apple уделяет много внимания сервисам, в частности Apple TV+. Именно они спасают финансовые отчёты, пока продажи iPhone падают. Поэтому обновление медиаплеера логично.

Apple Tag

В коде бета-версии iOS 13 разработчик Стив Мозер нашёл упоминание Bluetooth-брелока. Ожидалось, что аксессуар представят на WWDC 2019 вместе с iOS 13, тем не менее о нём не сказали ни слова.

Брелок работает на чипе U1. С его помощью он поддержит сверхширокополосный стандарт беспроводной связи (UWB). Это позволит получить данные о местонахождении аксессуара с точностью до 10 сантиметров, говорит вице-президент по маркетингу в компании Decawave, производящей микросхемы для работы в UWB.

Брелок обнаружится в приложении Find My. С его помощью можно идентифицировать местоположение устройства, даже если оно разряжено или не ловит связь. В общем, маленький аксессуар может изменить индустрию технологий.

Новые функции iOS

На второй осенней презентации Apple компания рассказала о новых фишках iOS 12.1: групповых звонках FaceTime, 70 новых эмодзи, настройке глубины резкости в момент съёмки.

В этом году темы для обсуждений также есть. К примеру, Deep Fusion. Пользователи iOS 13.2 beta 1 уже протестировали её. С помощью этой возможности камера комбинирует лучшие моменты с нескольких разных снимков в один, затем они обрабатываются нейросетью, и получается лучший, наиболее детализированный снимок.

Презентация точно состоится?

Аналитик Минг Чжи Куо сообщил, что Apple перенесла презентацию на весну 2020 года — iPad Pro и MacBook Pro с клавиатурой нового типа будут представлены не в этом году.

Впрочем, точно сказать, будет ли презентация, нельзя. Всё же Apple рассказала не обо всём, о чём могла бы. Это брелок Apple Tag и чип U1, который также есть в новых моделях iPhone.

Компания сообщает о дате ивента за две недели. В прошлом году о времени проведения презентации iPad Pro (2018) сказали 18 октября, а мероприятие состоялось 30-го числа того же месяца. Кажется, всё решится в ближайшую неделю.

Интересно, порадует ли Apple фанатов революционными профессиональными устройствами после удачного показа iPhone 11?