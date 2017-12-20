Гуф откроет магазин "одежды со смыслом"

По словам популярного рэпера, все принты на одежде будут привязаны к словам из его последнего альбома.

Известный российский рэпер Гуф открывает свой первый магазин. Там будет продаваться одежда его бренда Lu Gang. Об этом Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) сообщил в "Инстаграме". Магазин расположен на Болотной набережной. Первый рабочий день — 21 декабря. Раньше одежду от музыкального исполнителя можно было заказать только через Интернет.

Свою марку одежды Гуф запустил в августе. Он начал выпускать спортивные костюмы и футболки. Принты для них он придумал сам.

— Надо не просто создавать комфортную одежду, но и иметь свой неповторимый стиль. Мы обыграли наш лого, придумали клёвые принты в тему нашей музыки, — поделился с Лайфом сам Гуф. — Решили наносить всё не красками, а объёмной вышивкой. Во-первых, это сейчас популярно и модно, во-вторых, это совершенно другой уровень по сравнению с простым нанесением краски на одежду! Кроме того, как я уже сказал выше, все наши принты будут привязаны к словам из моего последнего альбома. Так сказать, будем создавать одежду со смыслом и со своим видением песен.

Сначала Lu Gang выпускал только одежду для мужчин. Но потом появилась и женская линейка.

Летом Lu Gang заключил контракт с пляжным футбольным клубом "Спартак". Сообщалось, что игроки клуба будут одеты в экипировку от рэпера: спортивные костюмы, рюкзаки, анораки, футболки и пляжные шорты. При этом на одежду планировалось нанести надпись из трека Гуфа "Бай": "Я устал от этого города, но этот город на моей спине".

Рэперы нередко используют свою популярность в бизнесе, не связанном с музыкой. Конкуренты Гуфа — это, конечно, Тимати с линией одежды Black Star и Баста, который начал выпускать часы и украшения.