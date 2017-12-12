Лекарство Даны Борисовой могло навести её на мысли о смерти

Известная телеведущая Дана Борисова, как сообщалось, попыталась свести счёты с жизнью. Суицидальные мысли могли у неё возникнуть из-за лекарства "Финлепсин", которое она принимает, передаёт телеграм-канал Mash.

"Финлепсин" — препарат, который назначают в том числе при лечении от наркотической зависимости. Ранее сообщалось, что звезда пытается избавиться от такой зависимости.

Как сказано в инструкции к лекарству, "в некоторых случаях лечение ... сопровождалось возникновением суицидальных попыток/суицидальных намерений".

В инструкции рекомендуется "следить за появлением суицидальных мыслей/суицидального поведения и в случае возникновения симптомов немедленно обращаться за медицинской помощью".

Как объяснил психиатр-нарколог Алексей Казанцев, доза "финлепсина" должна повышаться или понижаться лечащим врачом — в зависимости от состояния пациента и срока лечения. Причём врач должен общаться с пациентом регулярно, чтобы точно знать, какое у него состояние и не изменилось ли оно.

— Бесконтрольное применение "Финлепсина" может привести к резкому снижению настроения, депрессивным состояниям, — сказал врач. — А депрессия сама по себе способна привести к суицидальным мыслям. У Даны длительная ремиссия, и, возможно, дозу препарата никто не корректировал, так как она проходит лечение в реабилитационных центрах, где врачей почти нет.

Как считает нарколог, возможно, телеведущая принимала назначенный ранее препарат в той дозе, которую сама считала нужной.

— Дана — девушка с определенным психотипом, которому свойственно театральное поведение, — сказал врач. — Вполне возможно, что попытка самоубийства была сделана демонстративно, чтобы обратить на себя внимание.

Психолог Даны Борисовой опровергла сообщения о попытке самоубийства телеведущей.

— Уже несколько месяцев она не может вылечить кашель, сменила уже несколько антибиотиков. Ей предлагали лечь в больницу, чтобы нормально вылечиться, но она не хочет, всё бегает по своим съёмкам. Я думаю, что у неё это на нервной почве из-за судов с бывшим мужем. Но никаких антидепрессантов она не принимает, максимум простое успокоительное,— цитирует психолога телеграм-канал Super.ru.