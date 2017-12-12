Психолог Даны Борисовой опровергла сообщения о попытке самоубийства телеведущей

По мнению врача, звезда обратилась за помощью из-за приступа удушья на фоне сильного стресса из-за судов с бывшим супругом.

Психолог Даны Борисовой опровергла появившуюся информацию о том, что её клиентка хотела покончить с собой. Татьяна утверждает, что телеведущая вызвала скорую помощь из-за сильного приступа удушья.

— Уже несколько месяцев она не может вылечить кашель, сменила уже несколько антибиотиков. Ей предлагали лечь в больницу, чтобы нормально вылечиться, но она не хочет, всё бегает по своим съёмкам. Я думаю, что у неё это на нервной почве из-за судов с бывшим мужем. Но никаких антидепрессантов она не принимает, максимум простое успокоительное,— цитирует психолога телеграм-канал Super.ru.

Ранее сообщалось, что Дана Борисова попыталась свести счёты с жизнью, но одумалась и вызвала скорую помощь. Медики промыли ей желудок, от госпитализации телеведущая отказалась.

Напомним, Дана Борисова не так давно вернулась в Москву из тайского центра лечения наркозависимости. По её словам, бывший супруг Максим Аксёнов хочет забрать у неё дочь и через суд лишить женщину родительских прав.