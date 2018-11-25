Поговори со мной, мама. В семье блогера Глазунова ждали рождения девочки

На третьем курсе Андрей Глазунов поверг родителей в шок, когда заявил, что уже сменил четыре факультета и понял, что не хочет учиться в вузе вообще. Тогда родители настояли, но дальше бакалавриата дело не зашло. Впрочем, родители к разнообразным увлечениям сына отнеслись философски: мама вспомнила, что сама была натурой увлекающейся.

И, судя по всему, суеверной: она всем говорила, что родится девочка. И только втайне ждала мальчика.

25 ноября, в День матери, российские звёзды поговорят с самыми близкими людьми — своими мамами. Они зададут вопросы, которые беспокоили их всю жизнь. Что ответят мамы знаменитостей — смотрите на портале Life.ru, а также в группах проекта в социальных сетях.

Восемь видеороликов с российскими звёздами и их мамами будут опубликованы в течение дня на портале Life.ru, а в 19:00 состоится премьера большой версии.

Вы уже можете узнать, какие вопросы своим мамам задали известная модель Дарья Малыгина и кавээнщик Шевги Ахадов.