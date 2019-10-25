Шурыгина показала фото с бойфрендом-миллионером, который уже называет её женой

20-летняя блогерша после разрыва с мужем Андреем Шляниным отправилась отдыхать в Израиль, но не одна. И теперь наконец девушка сама показала своего спутника.

Новым избранником Шурыгиной стал 22-летний миллионер Денис Ребров, с которым девушка сейчас наслаждается морем и солнцем. При этом парень не стеснялся показывать Диану в соцсетях, выкладывая совместные сториз. Однако блогерша была осторожнее.

Теперь Диана решила ответить на вопросы поклонников об отношениях и раскрыла подробности личной жизни. Подписчики спрашивали девушку, влюблена ли она, просили фото избранника и касались довольно интимных тем. Так, например, у неё поинтересовались, занималась ли она сексом втроём. На что блогерша — в шутку или всерьёз — ответила утвердительно.

Также Диана показала нежные фото с Денисом. Но и сам Ребров не остался в стороне. Он позировал для сториз в обнимку с Шурыгиной, при этом уже называя её своей женой. Миллионер заявил, что они едут перекусить в другое место, потому что "завтрак жена не приготовила".

Уроженка Ульяновска Диана Шурыгина попала в поле зрения после истории об изнасиловании, рассказанной в передаче "Пусть говорят". А осенью 2017-го стало известно, что девушка вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. Но, по словам Дианы, она поняла, что поспешила с замужеством и хочет дальше наслаждаться жизнью, а не погрязнуть "в бытовухе".

Шурыгина раскрыла причину развода с мужем, уехав отдыхать вместе с миллионером